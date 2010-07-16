Лыжи. Семь российских тренеров отстранены от работы за допинг

Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) на неопределенный срок отстранила от работы со сборной семерых тренеров, замешанных в допинговых скандалах. Дисквалификации наложены на Юрия Бородавко, Владимира Смирнова, Евгения Чумичева, Татьяну Ревину, Сергея Рысина, Анатолия Чепалова и Дмитрия Веденеева, сообщает агентство «Весь спорт». ФЛГР отстранила тренеров в связи с санкциями, наложенными на российскую федерацию Международной федерацией лыжных видов спорта (FIS). В начале июня FIS оштрафовала ФЛГР на 127 тысяч евро за большое количество допинговых скандалов с участием российских лыжников. Кроме того, российской федерации рекомендовали сменить руководство (новым президентом ФЛГР стала Елена Вяльбе) и привлечь к работе со сборной новых тренеров, которые не руководили командой в течение последних трех лет. Кроме семи тренеров от работы со сборной России на неопределенный срок отстранен один из врачей команды. Тренер Владимир Кузьмин не будет привлекаться в сборную в течение двух лет, а Юрию Чарковскому, занимавшему пост главного тренера национальной команды, запретили занимать тренерские должности в сборной.