Моуриньо привлек российского форварда к тренировкам «Реала»

Главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью привлек к тренировкам с первой командой россиянина Дениса Черышева. 19-летний российский нападающий (сын известного футболиста Дмитрия Черышева) является игроком молодежной команды «Реала», нескольких представителей которой вызвал Моуринью, пишет издание «Советский спорт». Как рассказал Дмитрий Черышев, решение главного тренера связано с тем, что футболисты «Реала», участвовавшие в чемпионате мира в ЮАР, еще не вернулись в расположение клуба. В связи с этим у Моуринью возник «недокомплект» игроков, и он привлек к тренировкам молодых футболистов. Около недели игроки «Реала» будут тренироваться в Мадриде, после чего команда поедет на тренировочный сбор за границу. 41-летний Дмитрий Черышев провел 13 матчей за сборные СНГ и России и забил один мячл. На клубном уровне он играл за «Химик» из Дзержинска, нижегородский «Локомотив», московское «Динамо», испанские «Спортинг», «Бургос» и «Аранхуэс». По окончании спортивной карьеры Черышев остался жить в Испании. С 2006 года он является тренером одной из детских команд «Реала».