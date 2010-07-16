Виталий Кличко: Валуев боится боксировать со мной

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC) украинец Виталий Кличко распространил через YouTube официальное видеообращение к экс-чемпиону мира по версии WBA Николаю Валуеву, в котором заявил, что прекращает переговоры с российским тяжеловесом об организации поединка. «В ринге сразу видно, что человек представляет из себя, поэтому Николай Валуев боится боксировать со мной. Наш поединок с нетерпением ждут миллионы, они устали наблюдать, когда взрослый человек ведет себя, словно ребенок», - заявил Кличко-старший. - Николай, хватит боятся! Быть рабом страха - худший из видов рабства. Помни об этом. Или же займись другим видом спорта». «Я сделал все, для того, чтобы наш поединок состоялся, но команда Николая Валуева выдвигает все новые и новые условия. Я не вижу возможности продолжать переговоры. Где это видано, Чемпион уговаривает претендента! Если Николай когда-нибудь сможет победить свой страх, то, возможно, мы снова вернемся к этому разговору», - резюмировал Виталий Кличко. Переговоры Кличко и Валуева ранее уже срывались из-за несогласованности финансовых вопросов. Позже Валуев сам заявлял о том, что бой с Кличко ему интересен и он будет искать возможность встречи. Кличко вновь сделал предложение россиянину, урезав его гонорар до полутора миллиона долларов.