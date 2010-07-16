Бокс. Узелков: Наконец-то, у меня появился шанс стать чемпионом мира

16 июля 2010, 11:00

Интерконтинентальный Чемпион по версии WBA, официальный претендент на титул Чемпиона мира по версии WBA в полутяжелом весе Вячеслав Узелков рассказал о предстоящем поединке с казахом Бейбутом Шуменовым, передает «Корреспондент». - Вы очень давно говорили о том, что готовы к бою за титул. Теперь, когда такой момент настал, какие ощущения, мысли? - Я рад, что наконец-то у меня появился шанс стать Чемпионом мира. Действительно, я не раз говорил о том, что готов к бою за титул. Готов, как морально, так и физически. Мы с моим тренером Виталием Вдовкиным сделали все, чтобы максимально эффективно подготовиться к бою. Основная часть подготовки уже позади. Я продолжаю тренировки в легком режиме. - Почему в Калифорнии? Разве казах с украинцем не могут найти более удобное место? - В Штатах находиться компания, которая выиграла промоутерские торги и поэтому выступает организатором предстоящего поединка. Что же касается меня - то я готов боксировать в любой точке планеты! - Вы отправляетесь в США всего за неделю до боя. Хватит ли времени на адаптацию? Или Вы уже живете по калифорнийскому времени? - В Америку я вылетаю в это воскресение рано утром. С тренером мы разработали систему тренировок, учитывая разницу во времени. Надеюсь, проблем с акклиматизацией не будет. Тем более, в начале профессиональной карьеры мне уже приходилось боксировать в США. - Что скажете о будущем сопернике? Какие у него сильные и слабые стороны? - У меня была возможность просмотреть видеозаписи наиболее значимых боев Шуменова, и мы с тренером очень хорошо изучили его манеру. Он молод, силен физически, бесспорно энергичен, но, тем не менее, у меня есть явное преимущество перед ним - мой опыт. Я абсолютно уверен, что ему тоже предоставили записи моих поединков и даже догадываюсь, на какой именно Шуменов с тренером акцентируют свое внимание. В любом случае - ринг покажет «who is who». - Не кажется ли Вам, что десять боев на профиринге для Чемпиона - это мало? - Шуменов действительно провел мало поединков на профиринге, но соперники у него были хорошие. Титул Чемпиона мира он завоевал в своем десятом поединке. Это неплохой результат. - Свой титул Бейбут Шуменов завоевал не без скандала. Не боитесь, что судьи и в этот раз будут на его стороне (ведь это территория Дэна Гуссена - промоутера Шуменова). Есть ли у Вас план, на такое развитие событий? - Виталия Кличко как-то сказал: от судейского произвола есть одно верное средство - побеждать досрочно. Выиграл нокаутом - и влияние судей исключается. Это моя цель. И я ее достигну, несмотря ни на что! - Что скажете о январском бое Шуменов - Кампильо? Кто, по Вашему мнению, там победил на самом деле? - Обсуждать решение судей и мусолить эту тему я не берусь - это не в моей компетенции. Могу сказать одно, пояс у Шуменова и он - моя цель! - Ваш будущий противник завоевал титул в бою с Габриелем Кампильо, Вашим старым знакомым. Три года назад Вы его нокаутировали, Шуменов же провел все 12 раундов и победил раздельным решением. Дает ли этот факт Вам преимущество в будущем бою с казахом? - Я и Кампильо - абсолютно разные боксеры по манере ведения боя. Соответственно, и подготовка, и стратегические планы на поединок со мной и с Кампильо у Шуменова должны отличаться - это факт. Естественно, при подготовке мы учитывали все, но перед боем тешить себя единой мыслью, что: «Я нокаутировал Кампильо, а Шуменов - нет!» - абсолютно неправильно, так как профессиональный бокс достаточно непредсказуемый вид спорта и всегда надо быть готовым к любым стечениям обстоятельств. К тому же, известно, что если после поражения боксер в состоянии сделать правильные выводы, усовершенствовать уровень своего мастерства и т.п., то он может достичь высоких результатов. И вот как раз яркий пример тому - Габриель Кампильо, который после того, как мне проиграл, смог завоевать титул Чемпиона мира, да еще и защитить его. Я очень уважаю его за это! - Каков план на бой? Что новенького припас Вячеслав Узелкова для соперника? - Этого я вам пока не могу рассказать. 23 июля, город Лемур, штат Калифорния… Там все будет видно! - Кто будет Вас поддерживать в Калифорнии? - Мой самый преданный болельщик - моя жена Марина. Мы всегда вместе. Она будет со мной в Калифорнии. Марина не будет присутствовать в зале. Это ее желание, да и мне так спокойней. Но в любом случае, я ощущаю поддержку семьи, а это самое главное! По крайней мере, для меня. - У Вас репутация домашнего боксера и почти все свои победы одержали в Украине при очень хорошей поддержке болельщиков. Будет ли Вам не хватать дружных выкриков "Винница с тобой" и чем собираетесь компенсировать их отсутствие? - Я очень люблю своих болельщиков и благодарен им за поддержку. Когда я в ринге, мне кажется, что я слышу каждого из них. Мои болельщики с нетерпением ждут этого поединка и верят в меня. И это мощный стимул для победы. Поединок будет транслировать телеканал Интер в прямом эфире, а эмоции передаются на расстоянии. Я Вас не подведу! Напомним, что бой Вячеслава Узелкова против Бейбута Шуменова состоится 24 июля.

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