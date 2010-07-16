Л/атлетика. Семеня вернулась в «женский спорт» и добилась победы

Скандально известная южноафриканская бегунья Кастер Семеня выиграла свой первый старт после вынужденного почти годичного перерыва, передает Террикон. Семеня из-за сомнений в ее половой принадлежности не участвовала в соревнованиях 11 месяцев. В начале июля Международная ассоциация легкоатлетических федераций допустила ее к соревнованиям среди женщин. В четверг на небольшом турнире Lappeenranta Games в Финляндии 19-летняя Кастер выиграла финальный забег на 800 метров, показав время 2 минуты 4,22 секунды. «Очень нелегко выйти и пробежать за 2.04, особенно если до этого 11 месяцев ничего не делала, - сказала после финиша уроженка Полокване. - Так что я чрезвычайно довольна своим сегодняшним выступлением». Личный рекорд Семени на этой дистанции - 1 минута 55,45 секунды. Этот результат она показала на чемпионате мира 2009 года в Берлине, когда завоевала золотую медаль. Напомним, что недавно спортивные чиновники вынесли вердикт, согласно которому Семеню можно считать женщиной и допустили ее к участию в соревнованиях.