Валуев: Я готов выйти против Кличко на ринг

Российский боксер Николай Валуев, которого украинец Виталий Кличко в резкой форме обвинил в нежелании проводить с ним бой, не замедлил с ответом. «Мне просто смешно это комментировать. Мы ведь с Кличко уже даже по финансовым моментам договорились. Я принял его условия и согласен выйти на ринг за убогие полтора миллиона долларов», - сказал Валуев, передает ALLBoxing.ru. «Может, Виталию жалко 50 билетов, которые я попросил для своей команды? 35 билетов в ринг-сайд и 15 рядом с ринг-сайдом. Поэтому мне вообще непонятны все эти смешные обвинения. Я готов выйти против украинца на ринг. Если он не готов – флаг ему в руки. Пусть выходит против ребят типа Сосновского», - добавил российский боксер. Напомним, что вчера в сети появилось видеообращение Виталия Кличко, который заявил следующее: «Я сделал все, для того, чтобы наш поединок состоялся, но команда Николая Валуева выдвигает все новые и новые условия. Я не вижу возможности продолжать переговоры. Где это видано, Чемпион уговаривает претендента!»