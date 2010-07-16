Это'О: Мне хочется возглавить сборную Камеруна

Футболист сборной Камеруна Самуэль Это'О заявил, что в будущем хотел бы возглавить национальную сборную своей страны, сообщает Чемпионат.ру со ссылкой на El Mundo. Для этого, согласно форварду миланского "Интера", нужно дождаться смены поколений в сборной Камеруна. «Мне бы очень хотелось возглавить национальную команду Камеруна. В начале моей карьеры я имел две цели: хотел играть в сборной и создать центр для подготовки молодых футболистов. Я добился обеих целей и теперь нужно лишь дождаться того момента, когда мои молодые братья начнут играть за сборную страны», - заявил Это'О.