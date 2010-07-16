Форланом заинтересовался «Ювентус»

Руководство и тренерский штаб туринского «Ювентуса» не прочь задействовать в рядах команды футболиста мадридского «Атлетико» Диего Форлана, сообщает Чемпионат.ру со ссылкой на Corriere dello Sport. Однако итальянский гранд намерен серьёзно заняться этим вопросом только в том случае, если не удастся купить форварда немецкого «Вольфсбурга» Эдина Дзеко, на которого претендуют и другие клубы. Напомним, что Форлан был назван лучшим игроком прошедшего чемпионата мира в ЮАР, продемонстрировав впечатляющую игру в составе сборной Уругвая.