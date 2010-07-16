Бриаторе может получить финансовую выгоду от чемпионства Уэббера

По сообщению Bild, Флавио Бриаторе посетил недавние Гран-при «Формулы-1» не для того, чтобы в ближайшее время занять место в руководстве чемпионата, а для того, чтобы убедиться в успешных выступлениях своего подопечного Марка Уэббера. Напомним, итальянец все еще является менеджером Уэббера и может получить серьезную финансовую выгоду в том случае, если австралиец станет чемпионом – переговоры о подписании дальнейших контрактов будут вестись с учетом значительно большей суммы, от которой менеджер получит 20 процентов комиссионных. После победы в Сильверстоуне Уэббер признался, что перед гонкой говорил с Бриаторе, и тот просто посоветовал ему «хорошо стартовать». По информации Bild, именно бывший руководитель «Рено» стоит за комментариями Марка о фаворитизме в команде и, в частности, за фразой о том, что Уэббер «не подписал бы новый контракт, если бы знал, что так сложится ситуация».