Хоккей. Яшин продолжит карьеру в СКА

Российский хоккеист Алексей Яшин, выступавший в сезоне-2009/10 за питерский СКА, договорился о новом контракте с клубом. Как рассказал президент СКА Александр Медведев, соглашение, которое должно быть подписано в ближайшее время, будет рассчитано на один год, пишет издание «Советский спорт». Медведев отметил, что, договорившись о контракте с Яшиным, СКА сохранил ведущую тройку нападения, в которой Яшин играл с Максимом Сушинским и Петром Чаянеком. Яшин, которому 5 ноября исполнится 37 лет, начинал карьеру в «Автомобилисте» и московском «Динамо», а в 1993 году уехал в НХЛ. В 2007 году он вернулся в Россию и два года выступал за ярославский «Локомотив». Перед началом сезона-2009/10 нападающий перешел в СКА. В составе сборной России Яшин побеждал еще на чемпионате мира 1993 года. Он является серебряным призером Олимпиады-1998 в Нагано и бронзовым призером Олимпиады-2002 в Солт-Лейк-Сити.