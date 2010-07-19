Олимпийского чемпиона исключили из состава сборной России

Олимпийского чемпиона по прыжкам в высоту Андрея Сильнова исключили из состава сборной России на чемпионат Европы 2010 года. На прошлой неделе Сильнов занял четвертое место на чемпионате России. Несмотря на этот результат, в состав на европейское первенство он не попал, хотя изначально в число участников он был включен, пишет издание «Советский спорт». Решение о включении Сильнова в состав было принято на заседании президиума Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Олимпийский чемпион Пекина занял место Алексея Дмитрика, который на чемпионате России в Саранске завоевал серебряную медаль. Спустя сутки президиум ВФЛА пересмотрел свое решение и заменил Сильнова на Дмитрика. Чем руководствовались члены президиума, меняя состав сборной России по прыжкам в высоту, не уточняется. Таким образом, на чемпионате Европы выступят чемпион России 2010 года Александр Шустов, Дмитрик и Иван Ухов. Чемпионат Европы по легкой атлетике 2010 года пройдет с 26 июля по 1 августа в Барселоне. Соревнования по прыжкам в высоту у мужчин состоятся 27 и 29 июля.