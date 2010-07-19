Форварду «Алании» сломали ногу в двух местах

Нападающий владикавказской «Алании» Сергей Даду получил двойной перелом ноги в матче чемпионата России по футболу против московского «Локомотива». Эта игра состоялась вечером 18 июля в Москве. Даду сломал большую и малую берцовые кости в столкновении с бразильским вратарем «Локомотива» Гильерме, сообщает официальный сайт «Алании». Форвард получил травму во втором тайме и на 66-й минуте был заменен на Эдуарда Низамутдинова. По словам врача «Алании» Эдуарда Цгоева, пока сложно сказать, когда Даду сможет вернуться в строй, но восстановительный период будет длительным. Матч «Локомотив» - «Алания» завершился со счетом 3:0 в пользу московской команды. Два гола забил Дмитрий Сычев, еще один мяч на счету Александра Алиева. «Алания» в 13 матчах набрала 12 очков и делит 12-13-е место с пермским «Амкаром». 29-летний Даду является футболистом сборной Молдавии. Большую часть карьеры он провел в тираспольском «Шерифе» и «Алании». В России Даду также играл за ЦСКА, но закрепиться в составе армейцев не сумел.