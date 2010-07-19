Фехтование. Штурбабин выиграл «бронзу» чемпионата Европы

В первый день чемпионата Европы по фехтованию украинский саблист Олег Штурбабин завоевал бронзовую награду. В полуфинале Олег уступил хозяину турнира Николасу Лимбаху 8:15. Подробности «СПОРТглавреду» сообщила пресс-секретарь Национальной федерации фехтования Украины Дарья Недашковская. Для Штурбабина это не первая медаль из Лейпцига – в 2005 году на Чемпионате Мира который проходил также в Лейпциге, Олег завоевал бронзовую награду. Еще трое украинских саблистов одновременно завершили свое выступление в 1/32 финала. Дмитрий Бойко проиграл французу Николя Лопесу 7:15, Андрей Ягодка уступил Николасу Лимбаху 4:15, Дмитрий Пундик двумя ударам проиграл немцу Бенедикту Байсхему 13:15. «Бронзу» Штурбабина можно будет считать началом новой эры в украинском мужском сабельном фехтовании, ведь до этого последнюю награду на Чемпионе Европы в данном виде оружия завоевывал Владимир Лукашенко в далеком 2005 году. Буквально в шаге от медали оказалась Ольга Лелейко, уступившая в четвертьфинале итальянке Валентине Веззалли 6:15. В 1/8 финала Ольга победила немку Каролин Голубицкий со счетом 15:4. Интересно, что ступенью раньше этой спортсменке уступила Екатерина Ченцова с таким же счетом – 4:15. Елена Хисматулина и Анастасия Московская проиграли в 1/32 финала. Московская уступила итальянке Арриане Эрриго 9:15, а Хисматулина – россиянке Евгении Ламоновой 5:15. Технические результаты: Сабля мужская: 1. Алексей Якименко (Россия) 2. Николас Лимбах (Германия) 3. Болат Апети (Франция) 3. Олег Штурбабин (Украина) 21. Пундик Дмитрий (Украина) 27. Ягодка Андрей (Украина) 28. Дмитрий Бойко (Украина) Рапира женская: 1. Валентина Везалли (Италия) 2. Евгения Ламонова (Россия) 3. Инна Дериглазрва (Россия) 3. Элиза Ди Франциска (Италия) 6. Ольга Лелейко (Украина) 23. Екатерина Ченцова (Украина) 24. Анастасия Московская (Украина) 27. Елена Хисматулина (Украина)