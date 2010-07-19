Фехтование. Украинские рапиристы и шпажистки не прошли 1/32 финала ЧЕ

Во второй день чемпионата Европы по фехтованию в Лейпциге за медали боролись рапиристы и шпажисты. К сожалению, все наши рапиристы закончили свои соревнования еще вчера, проиграв в 1/32 финала. Также в 1/32 финала уступили 2 шпажистки – Елена Кривицкая и Ксения Пантелеева. Таким образом, из украинских спортсменов выступали только Анфиса Почкалова и Яна Шемякина. Исходя из жеребьевки после предварительного тура, наши спортсменки должны были бы встретиться друг с другом в 1/8 финала. Однако до «встречи» не дотянула Анфиса, которая в 1/16 финала проиграла голландке Соне Тол 8:15. Об этом «СПОРТглавреду» сообщила пресс-секретарь Национальной федерации фехтования Украины Дарья Недашковская. У Яны же с голландкой поединок был хоть и напряженным, но все таки закончился в пользу украинки 15:11. А вот четвертьфинальная встреча с Имке Дуплицер (Германия) для Шемякиной завершился более чем трагично. Весь бой спортсменок был больше похож на сабельную встречу, чем на шпажный поединок. Только в первой трехминутке Яна повела сначала 4:0, потом 8:2, а на перерыв спортсменки уходили со счетом 8:5 все еще в пользу Шемякиной. Вторая трехминутка отличалась еще большим напряжением. Спортсменки шли укол в укол, но немка смогла перестроиться и вырваться вперед 13:12. Шемякина нанесла еще 1 укол, который как выяснилось и оказался ее последним результативным действием в это бою. Поединок закончился со счетом 15:13 в пользу Дуплицер. Интересно, что 1/16 Дуплицер победила свою соотечественницу, действующую чемпионку Олимпийских игр в Пекине 2008 года и Чемпионку Европы 2009 года Бритту Хайдеман. Такой результат стал сюрпризом для всей фехтовальной общественности. В полуфинале женской шпаги встретяться пары Ноам Мился (Израиль) - Имке Дуплицер (Германия) и Магдалена Пекарска (Польша) – Лора Нессельколович (Франция). У рапиристов за награды Чемпионата Европы будут бороться пары Андрэа Балдини (Италия) - Реналь Ганеев ( Россия) и Ричард Круз (Великобритания) – Валерио Аспромонте (Италия) Технические результаты: Шпага женская: 8. Яна Шемякина 27. Анфиса Почкалова 38. Ксения Пантелеева 48. Елена Кривицкая Рапира мужская: 38. Юнес Клод 39. Ростислав Герцик 43. Андрей Погребняк 45. Богдан Гуриненко