Формула-1. В Москве состоялись заезды болидов

В Москве в рамках автошоу Bavaria Moscow City Racing состоялись показательные заезды болидов «Формулы-1». Несмотря на 35-градусную жару, посмотреть на автомобильное гонки пришли тысячи зрителей. Пилот McLaren Дженсон Баттон проехал в общей сложности шесть кругов по 4,5-километровой трассе, проложенной вокруг Кремля, а россиянин Виталий Петров из Renault - четыре. Нескольким счастливчикам удалось стать пассажирами Виталия в многоместной машине, передает NEWSru.com. Противостояние Владимира Чагина («КамАЗ-Мастер») и Жерара де Роя на грузовиках завершилось вничью. Гонщики вместе пересекли финишную черту на специально подготовленной для них трассе. Не обошлось, правда, без аварий. До заездов болидов "Формулы-1" во время гонок спортивных автомобилей один из участников не справился с управлением и врезался в ограждение неподалеку от Кремлевской набережной. Автомобиль Subaru с повреждением переднего бампера своим ходом смог покинуть трассу. Меньше повезло другому российскому участнику автошоу, который также врезался в ограждение и повредил переднюю часть автомобиля. Его Nissan убирали эвакуатором. Гонщики в обоих эпизодах не пострадали. Главной интригой шоу стало заявление представителя московского правительства Владимира Макарова о возможном проведении в сезоне 2012 года полноценного Гран-при на улицах российской столицы. Проект трассы вокруг Кремля разработан при участии известного архитектора Германа Тильке. Длина трассы составит 4420 метров, она будет проложена по центру города, и по заверению Тилке, это будет самая быстрая городская трасса в гоночном календаре «Формулы-1» - средняя скорость на круге превысит 220 км/ч.