Российские букмекеры хотят выкупить осьминога Пауля

Букмекерская компания «Лига ставок» предлагает океанариуму Sea Life в Оберхаузене (Германия) продать за 100 тысяч евро осьминога Пауля, который во время недавнего чемпионата мира по футболу в ЮАР правильно предсказал исход всех семи матчей с участием сборной Германии, а также финал между Испанией и Голландией. Об этом, по данным агентства «Весь спорт», 20 июля на пресс-конференции объявит совладелец компании «Лига ставок», президент Национальной ассоциации букмекеров (НАБ) Олег Журавский. Пресс-конференция будет посвящена подписанию эксклюзивного соглашения между компанией "Лига ставок" и Российской футбольной премьер-лигой (РФПЛ). Оно предусматривает прием ставок на стадионах, где проходят матчи чемпионата России по футболу – с перечислением 50 процентов доходов от букмекерской деятельности на развитие отечественного футбола. Также президент РФПЛ Сергей Прядкин и президент НАБ Олег Журавский заявят и намерениях заключить четырехстороннее соглашение (между букмекерской компанией "Лига ставок", РФПЛ, НАБ и Европейским союзом футбольных ассоциаций) об информировании в режиме он-лайн о принятых ставках на матчах чемпионата России. Отметим, что очередная попытка выкупить знаменитого осьминога не более чем PR-ход – она заранее обречена на провал. Недавно Sea life отказался продавать Пауля мадридскому зоопарку. Представители океанариума заявили, что будут отклонены любые подобные предложения. За моллюска предлагали бешеные деньги несколько крупных фирм-тотализаторов. В последнее время интерес к Паулю проявляют и брокеры. Они мечтают поместить его на бирже и заставить предугадывать котировки акций. Однако прорицатель не собирается менять место проживания в преклонном возрасте. Ни в Испанию по приглашению тамошнего премьер-министра, ни в другие страны он переселяться не будет.