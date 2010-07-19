Футболист пытался задушить арбитра

Парагвайский футболист Хосе Педросо, выступающий во втором дивизионе чемпионата Чили за клуб «Рейнджерс», во время матча с «Депортес Консепсьон» попытался задушить главного арбитра Марсело Миранду. Об этом сообщает «Лента.ru» со ссылкой на испанское агентство Efe. Педросо набросился на судью после того, как тот показал парагвайцу вторую желтую карточку. На 75-й минуте встречи при счете 1:0 в пользу «Депортес Консепсьон» в ворота «Рейнджерс» был назначен пенальти. С первой попытки футболист «Консепсьон» Патрисио Альмендра забил гол, однако арбитр потребовал повторить удар из-за того, что партнеры Альмендры слишком рано вбежали в штрафную. Повторный удар Альмендры отбил вратарь, однако судья потребовал исполнить пенальти еще раз - на том основании, что голкипер до удара перемещался на линии ворот. Альмендра отказался бить пенальти в третий раз, и у одиннадцатиметровой отметки его сменил Гамильтон Рикард. Его первый удар отразил вратарь, но Миранда вновь счел, что голкипер двигался на линии ворот. Повторный удар Рикарда оказался точным, и «Депортес Консепсьон» повел со счетом 2:0. После случившегося многие игроки «Рейнджерс» выражали недовольство, а после того, как через минуту Миранда удалил Педросо с поля, тот попытался задушить судью. Другие футболисты смогли оттащить парагвайца. Матч завершился победой «Депортес Консепсьон» со счетом 3:0, причем третий гол в ворота «Рейнджерс» Рикард вновь забил с пенальти.