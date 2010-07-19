Ф/катание. Олимпийская чемпионка снялась с Гран-при

Корейская фигуристка Ким Ю На, завоевавшая золотую медаль в женском одиночном катании на Олимпиаде 2010 года в Ванкувере, отказалась выступать на этапах Гран-при в предстоящем сезоне. По словам Ким Ю На, она хочет сосредоточиться на подготовке к чемпионату мира 2011 года, который пройдет в марте в Японии, сообщает «Лента.ru» со ссылкой на AFP. Кореянка не уточнила, сколько именно этапов Гран-при в сезоне-2010/11 она пропустит. Первый из них состоится в Японии в конце октября. Ким Ю На добавила, что она не планирует выступать на зимних Азиатский играх, которые пройдут в Казахстане в январе-феврале 2011 года. За свою карьеру 19-летняя Ким Ю На выиграла семь этапов Гран-при, три финала Гран-при и чемпионат мира. На Олимпиаде в Ванкувере она завоевала золотую медаль с рекордной для женского катания суммой баллов (228,56). После Игр-2010 Ким Ю На отказалась выступать на чемпионате мира в Турине. После этого в азиатских и американских СМИ стала появляться информация о том, что кореянка может уйти из любительского фигурного катания. Ким Ю На эти слухи не комментирует.