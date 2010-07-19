Валуев: Получается, что буду драться с Кличко из принципа

Российский боксер Николай Валуев в интервью журналистам рассказал о своей реакции на видеообращение Виталия Кличко, в котором тот обвинил его в трусости. «Я видел контракт, который Виталий присылал. Это настоящее произведение рабского искусства. Я выразил пожелание сделать его немного более человечным. Потому что, согласно условиям присланного Кличко соглашения, я становлюсь вечным рабом его промоутерской компании К2», - сказал Валуев, передает «Блик». «Если я выигрываю у Виталия, его промоутерская компания получает права на три моих последующих поединка. Также в этом случае мне предстоит провести матч-реванш, в котором у Виталия все равно гонорар в процентном отношении будет выше моего. Вот этот пункт контракта у меня и вызвал вопросы – потому что здесь все как-то нелогично получается», - добавил боксер. Рассказал Николай Валуев и о том, почему гонорар в полтора миллиона долларов для него кажется маленьким: «Эта цифра – только на бумаге. После выплаты процентов моим промоутерам и менеджерам, тренеру, а также уплаты налогов у меня не будет и половины из озвученного гонорара. Фактически получится, что я буду драться с украинцем из принципа». «Имеющий особую репутацию Дон Кинг с Кличко даже рядом не стоял. По сравнению с Виталием Дон Кинг – просто аленький цветочек. Так что пусть Кличко-старший больше не кричит. Я понял его меру щедрости», - сказал россиянин. «Гарантирую вам после всей этой катавасии, что теперь с Виталием буду реально драться из принципа. Не хватало, чтобы меня еще так оскорбляли. Может, Кличко сам драться уже не хочет? Пусть он мне об этом честно скажет – я займусь другими делами, которых у меня уйма. А Виталий выберет себе в соперники такого же парня, как поляк Альберт Сосновски – таких ребят в супертяжелом дивизионе уйма», - заключил боксер. Напомним, что Виталий Кличко и Николай Валуев так и не смогли договориться о финансовых условиях проведения поединка, после чего Кличко распространил видеообращение, в котором обвинил Валуева в нежелании драться с ним.