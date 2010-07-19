Марадона сыграет в футбол с президентом Венесуэлы

19 или 20 июля наставник сборной Аргентины Диего Марадона вылетит в Венесуэлу, где встретится с президентом страны Уго Чавесом, сообщает Чемпионат.ру со ссылкой на аргентинская газета Ole. «Мне позвонил Марадона и сказал, что хочет приехать в Венесуэлу. Я ему сказал, что не мешало бы сыграть в футбол и софтбол, и он со мной согласился», - сказал Чавес. Напомним, что на днях Марадона должен встретиться с президентом ассоциации футбола Аргентины (AFA) Хулио Грондоной, чтобы определиться с вопросом возможного продолжения работы на своем нынешнем посту. На посту главного тренера сборной Аргентины Диего Марадона смог дойти до 1/4 финала Чемпионата мира, в котором потерпел поражение от Германии.