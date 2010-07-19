Футбол. Озил уходит из «Вердера»

Бременский «Вердер» не сумел убедить полузащитника сборной Германии Месута Озила подписать новый контракт с командой. Об этом сообщает «РИА«Новости» со ссылкой на AS. Действующее соглашение 21-летнего хавбека с «Вердером» действует до лета 2011 года. «В ходе наших дискуссий мы не нашли устраивающего обе стороны решения. Это не драма, так иногда бывает», - заявил спортивный директор бременцев Клаус Аллофс. В результате «Вердер» рискует через год расстаться с игроком бесплатно, чего можно избежать, продав его в летний период дозаявок. К Озилу проявляли интерес несколько ведущих клубов Англии и Испании. По сведениям AS, руководители мадридского «Реала» встречались с агентами немца в Испании, но немецкий клуб отрицает факт переговоров о переходе футболиста Бундестим. «Не было ни звонка из Мадрида, ни сообщения по электронной почте или факсу. Ничего», - подчеркнул Аллофс. Ранее сообщалось, что полузащитник бременского «Вердера» и сборной Германии Месут Озил попал в сферу интересов мадридского «Реала».