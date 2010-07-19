Ван Галь: Я должен покинуть «Баварию» сейчас

Наставник «Баварии» Луи Ван Галь, чей контракт с мюнхенским клубом истекает через год, признался, что хотел бы возглавить одну из национальных сборных и выступить с ней на чемпионате мира-2014. «Я хочу быть тренером сборной. Я должен покинуть «Баварию» сейчас, поскольку это именно то время, когда тренеры национальных команд востребованы. Быть может, в следующем году я продлю свой контракт еще на один сезон – до 2012 года, а затем возьмусь за какую-нибудь сборную. Я собираюсь участвовать в следующем мундиале. Я на это надеюсь», – приводит слова голландского специалиста «Газета.Ru» со ссылкой на Sky Sports и Kicker.