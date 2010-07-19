Формула-1. Пилоты назвали фаворита сезона - 2010

Немецкое издание Bild am Sonntag провело анонимный опрос среди 20 из 24 пилотов Формулы-1, попросив их ответить на несколько вопросов. В анкетировании не приняли участия только представители «Рено» и «Уильямса». Во-первых, гонщики назвали лучшего пилота всех времён. Им был признан Айртон Сенна, набравший 12 голосов. Три голоса набрал Михаэль Шумахер, два у Алена Проста. Лучшим из ныне действующих пилотов стал Фернандо Алонсо, однако, что любопытно, никто при этом не назвал испанца фаворитом в борьбе за титул-2010. В данной номинации лидерство захватил Льюис Хэмилтон, у которого восемь голосов против шести у Себастьяна Феттеля и двух у Дженсона Баттона. Хэмилтон также победил в номинации «Самый неуступчивый пилот», обойдя Алонсо и Шумахера. А самым опасным автодромом был признан уличный в Монако, оказавшийся впереди «Сузуки», Сингапура и Монреаля. Наконец, в номинации «Самая красивая девушка в Ф-1» победительницей стала репортёр TF1 Марион Жолле, обошедшая Николь Шерзингер. Любопытно, что один из участников анкеты решил пошутить и отметил в данной номинации Нико Росберга.