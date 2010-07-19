Моуриньо: Важно создать систему, где Роналду будет как рыба в воде

Наставник мадридского «Реала» Жозе Моуринью не сомневается в таланте игрока команды Криштиану Роналду, сообщает Чемпионат.ру со ссылкой на Marca. Португальский специалист надеется, что его соотечественник в следующем сезоне покажет свою лучшую игру. «Для меня важно создать систему, в которой Роналду чувствовал бы себя как рыба в воде. Команда должна строиться таким образом, чтобы её лучшие игроки чувствовали себя уютно. Футболист калибра Роналду не должен играть в тактической системе, которая ему не нравится. Мне рассказывали, что он первым приходит на тренировку, а уходит последним. Не сомневаюсь, что он является большим профессионалом, а раз так, то у него не будет со мной никаких проблем», - сказал Моуринью.