Анри: Мне хочется, чтобы Фабрегас остался в «Арсенале»

Экс-футболист испанской «Барселоны» Тьерри Анри, перешедший на днях в американский клуб «Нью-Йорк Ред Буллз», выразил пожелание, чтобы капитан лондонского «Арсенала» Сеск Фабрегас не переходил в каталонский клуб, сообщает Чемпионат.ру со ссылкой на Marca. «Я бы не хотел оказаться на месте Сеска. Однако должен сказать, что мне очень хочется, чтобы он продолжал свои выступления за «Арсенал». Я говорю это как поклонник Канониров, но пойму его, если он возвратится домой», - сказал Анри, добавив, что после завершения профессиональной карьеры хотел бы работать именно в «Арсенале». Напомним, что на данный момент «Барселона» предпринимает активные попытки провести трансфер Сеска Фабрегаса из «Арсенала». А игроки сборной Испании даже решили пошутить над игроком на эту тему, одев на него футболку «Барселоны».