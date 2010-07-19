Каладзе: То, что вменяют в вину Деметрадзе - смешно

Защитник «Милана» Каха Каладзе заявил, что обвинения, предъявленные грузинскому игроку Георгию Деметрадзе, не подтверждены доказательствами. «Пока Демика не освободят, мы не остановимся, будем судиться, пойдем в Страсбург. Если бы я знал, что человек сделал что-то не так, я бы не сказал ни слова. Закон для всех один. А когда знаешь, что человек ни при чем, это выглядит абсурдно. В Грузии многие боятся говорить правду. Но пока я буду жив, я буду говорить правду о том, что происходит у нас в стране. И это будут знать не только в Грузии, Украине, России. Это будут знать везде, я отвечаю! То, что происходит, это беспредел. У нас говорят: страна развивается, демократия. Вот она, наша демократия. То, что вменяют в вину Демику, — будто он «ближайшее лицо к ворам», – смешно. Предъявлять такое обвинение человеку, который всю жизнь профессионально играл в футбол... Да у него на эти грязные дела даже времени не могло оставаться. Ничего из того, что ему инкриминируют, не было. Есть телефонный разговор, какой-то криминальный авторитет, как они говорят, звонит кому-то и говорит, что кто-то должен дать кому-то деньги. Не называя ни фамилий, ничего! И в этот момент задерживают Демика. Адвокаты сказали, что деньги, найденные при обыске, вообще не его, их подложили. С ним была пара друзей – одному оружие подложили, а второго отпустили. Те люди, которые не согласны с политикой государства, которые против... Из каждого могут создать Бен Ладена. Хотя Демик никакого отношения к политике не имеет», – приводит слова футболиста Спорт Сегодня.