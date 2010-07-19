Игрок сборной Германии опроверг слухи о переходе в «Реал»

Полузащитник сборной Германии по футболу Сами Хедира опроверг информацию о том, что он договорился о переходе в мадридский «Реал». Хедира, выступающий за немецкий «Штутгарт», признал, что получил предложение от испанского клуба, но подчеркнул, что пока не определился со своим будущим, сообщает «Лента.ru» со ссылкой на интернет-издание Goal.com. По словам футболиста, решение о том, переходить ли ему в «Реал» или остаться в «Штутгарте», станет одним из самых важных в его карьере. Именно поэтому Хедира не хочет спешить. Немец рассказал, что на прошлой неделе он встречался с техническим директором «Штутагрта» Йохеном Шнайдером и главным тренером Кристианом Гроссом. Они заверили игрока, что видят его одним из лидеров команды. Контракт 23-летнего Хедиры со «Штутгартом» действует до конца июня 2011 года. В составе этой команды он выиграл чемпионат Германии сезона-2006/07. На чемпионате мира в ЮАР Хедира был основным игроком немецкой сборной. Он принял участие в семи матчах и забил один мяч. В матче за третье место с Уругваем (3:2) Хедира стал автором победного гола.