Игрок «Зенита» перешел в голландский клуб

Датский защитник питерского «Зенита» Микаэль Лумб перешел в голландский футбольный клуб «Фейенорд». 22-летний Лумб будет выступать за новую команду на правах аренды в течение сезона-2010/11. Об этом сообщает официальный сайт «Фейенорда». Как уточняется в сообщении на сайте голландского клуба, переход Лумба стал возможен благодаря хорошим отношениям спортивного директора «Зенита» Игоря Корнеева с техническим директором «Фейенорда» Лео Бенхаккером. По словам Бенхаккера, переход в голландский клуб для Лумба - шанс проявить себя. Бенхаккер отметил, что для того, чтобы прогрессировать, датскому защитнику нужно регулярно участвовать в матчах. Лумб перешел в «Зенит» из датского «Орхуса» в январе 2010 года. По неофициальным данным, сумма трансфера составила 1,6 миллиона евро. С питерским клубом Лумб подписал трехлетний контракт. Однако пробиться в основной состав «Зенита» датчанину пока не удалось. В чемпионате России сезона-2010 Лумб провел лишь два матча Ранее в июле 2010 года «Фейенорд» взял в аренду еще одного футболиста из российского чемпионата. В голландский клуб перешел нападающий московского «Динамо» Федор Смолов.