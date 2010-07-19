Аршавин признан лучшим в первом матче «Арсенала»

Капитан сборной России по футболу Андрей Аршавин признан лучшим игроком лондонского «Арсенала» в первом матче команды в сезоне-2010/11. 17 июля «Арсенал» выиграл товарищеский матч у клуба «Барнет» со счетом 4:0. Лучшего игрока встречи выбирали болельщики команды, проголосовавшие за Аршавина, сообщает «Лента.ru» со ссылкой на официальный сайт «Арсенала». Россиянин получил 27 процентов голосов, а его главными конкурентами оказались Джек Уилшер (20 процентов) и Эммануэль Фримпонг (16 процентов). Сколько человек приняли участие в голосовании, проводившемся на официальном сайте «Арсенала», не уточняется. В матче с «Барнетом» Аршавин забил первый гол своей команды, отличившись на второй минуте. Кроме того, дубль оформил Джей Симпсон, еще один мяч на счету Самира Насри. Игру с «Барнетом» пропускали многие ведущие футболисты «Арсенала», еще не вернувшиеся из отпусков. Следующий товарищеский матч «Арсенал» проведет 21 июля против австрийского «Штурма». Первая официальная игра сезона-2010/11 запланирована на 15 августа, когда «Арсенал» в первом туре чемпионата Англии встретится с «Ливерпулем».