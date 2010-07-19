Колосков: Вувузелы в ЮАР нельзя отменить, как и мат в России

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков рассказал, что во время чемпионата мира в ЮАР у него не возникло проблем с безопасностью. «Сразу признаюсь, что мне выделили машину с водителем, а жил я в VIP-отеле, поэтому лично ни с каким криминалом не сталкивался. Другое дело, что многие туристы сами забирались в такие уголки Йоханнесбурга или Кейптауна, где опасно бывать даже в дневное время суток. И в Москве таких мест хватает. Зато полиции удалось нейтрализовать футбольных хулиганов разных национальностей. На трибунах был порядок. На улицах никто не бил витрины и машины, не затевал драки. А вообще ограбить могут где угодно. Я стал жертвой воров в Брюсселе во время чемпионата Европы. Пока спал, у меня стащили часы, золотую цепочку и кольцо, – сказал он в интервью «Новым известиям». – Обсуждали ли в ФИФА тему вувузел? Вувузелы в ЮАР нельзя отменить, как и мат в России. Через четыре года на первенстве мира в Бразилии в моду, возможно, войдут какие-нибудь трещотки. Это нормально. Тут нечего обсуждать».