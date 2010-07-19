Футбол. Сычев признан лучшим игроком недели в мире

Популярный футбольный сайт Goal.com признал форварда московского «Локомотива» Дмитрия Сычева лучшим игроком недели в мире. Высокой оценки Сычев удостоился за свою игру в матче чемпионата России с владикавказской «Аланией», в котором нападающий забил два гола. Нападающий, которого Goal.com называет «золотым мальчиком российского футбола», до матча с «Аланией» забил в первенстве страны только один гол. При этом ворота соперников Сычев не поражал уже с 20 марта. В борьбе за звание лучшего игрока недели Сычев опередил бразильца Кайо из футбольного клуба «Аваи», который забил два гола и отдал две голевые передачи в матчах с «Сан-Паулу» и «Палмейрасом», закончившихся победами «Аваи». Третье место занял хорват Марио Манджукич, который в своем последнем матче за загребское «Динамо» забил два мяча. «Локомотив» благодаря победе над «Аланией» поднялся на пятое место в чемпионате России. Столичный клуб набрал 21 очко в 13 матчах. От лидирующего «Зенита» «Локомотив» отстает на 12 очков.