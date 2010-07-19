Милевского могут обменять на форварда московского «Локомотива»

19 июля 2010, 16:42

Руководство московского «Локомотива» нашло новый вариант, который позволил бы им заполучить форварда киевского «Динамо» Артема Милевского. Железнодорожники предложили динамовцам обменять своего нигерийского нападающего Питера Одемвинге, который выставлен на трансфер, на форварда сборной Украины. «Существует вариант с обменом одного игрока на другого. Но тут надо понимать, что обмен будет в любом случае неравный. Поэтому Наумов (президент «Локомотива» - ред.) готов предложить доплату за Милевского, которая будет идти вместе с форвардом. В данном случае доплата может составить порядка пяти миллионов евро», - рассказал источник в стане Локомотива, передает LIFE SPORTS. Сейчас в Москве много времени проводит агент Милевского Денис Лахтер, который ведет переговоры с главными претендентами на своего клиента. Ранее президент киевского «Динамо» Игорь Суркис сообщил, что в клуб никто не обращался с предложением о покупке Артема Милевского.

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