Через два дня форвард «Арсенала» подпишет контракт с «Шахтером»

Ожидается, что нападающий лондонского «Арсенала» Эдуардо да Силва уже во вторник или среду прилетит в Донецк для подписания контракта с «Шахтером». По информации Террикона, тогда же и будет официально объявлено о трансфере 28-летнего бразильца. Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер отказывался отпустить хорватского нападающего Эдуардо да Силву в другой клуб, однако пришлось смириться с желанием бразильского форварда. В начале прошлой недели Эдуардо заявил, что хочет уйти, поэтому руководству канониров пришлось принимать этот факт во внимание. Донецкий блицкриг по убеждению самого футболиста длился всего шесть дней, и бразильский хорват согласился перейти в «Шахтер». Напомним, по сообщению хорватских СМИ, в воскресенье в Лондоне руководство «Арсенала» и «Шахтера» договорились о трансфере Эдуардо да Силвы, хотя переговоры были не такими простыми. Соообщается, что сумма компенсации составит около шести миллионов евро.