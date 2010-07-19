Каннаваро: Думаю, что Терри в сборной Англии не будет

Защитник «Аль-Ахли» Фабио Каннаваро считает, что Фабио Капелло должен пойти на кардинальные изменения в составе национальной сборной Англии, чтобы добиться успеха на Евро-2012. «Думаю, что Терри не будет в сборной Англии. Капелло не захочет, чтобы кто-то доставлял ему проблемы. Федерация футбола Англии приняла абсолютно верное решение, оставив Фабио у руля сборной. Теперь он сможет построить сильную команду. Такой, какой он видит её сам. Сборная Англии будет фаворитом Евро-2012. Когда Капелло пришёл в «Реал», то привёл несколько игроков, например, меня и ван Нистелроя, и успешный результат появился сразу. В национальной сборной требуется больше времени. Не хочу говорить за Фабио, но буду удивлён, если на первый матч Евро-2012 выйдет более пяти человек из состава, который играл с Германией на чемпионате мира. Для меня есть только два игрока, которым гарантировано место на поле, это Эшли Коул и Уэйн Руни. Думаю, что новая сборная Англии не будет иметь ничего общего с этой», - цитирует Каннаваро Чемпионат.ру со ссылкой на Sky Sports.