Поветкин: Я – будущее супертяжелого дивизиона. А Кличко – прошлое.

Российский супертяж Александр Поветкин, которому предстоит 11 сентября в немецком Франкфурте провести поединок против чемпиона мира в супертяжёлом весе по версиям IBF/IBO/WBO Владимира Кличко, считает, что будущее супертяжёлого дивизиона за ним. «Мне пришлось долго ждать этого шанса, и теперь я собираюсь отбить все пояса братьев Кличко. Сейчас я тренируюсь в США, работаю с десятью спарринг-партнёрами, некоторые из них - бывшие чемпионы мира. Это самый важный бой в моей карьере, поэтому я буду готов к нему лучше, чем когда бы то ни было. Пришло мое время, я — будущее супертяжёлого дивизиона. А Кличко — в прошлом...» — цитирует Поветкина издание «Комсомольская правда в Украине».