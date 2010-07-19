Формула-1. Пилот «Ред Булл» Марк Уэббер отравился

Спустя несколько дней после Гран-при Великобритании пилот «Ред Булл» Марк Уэббер отравился креветками. В настоящее время Уэббер восстанавливается от пищевого отравления в своем доме в Букингемшире. «Чертовы креветки. Плохая еда, не правда ли?», – цитирует Уэббера Motorsport со ссылкой на Daily Mail. Эта новость незамедлительно вызвала волну шуток в прессе. В частности, корреспондент Telegraph Том Кэрри предположил, что случившееся как-то связано с барбекю, на которое руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер пригласил пилотов в прошлое воскресенье.