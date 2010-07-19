Дон Кинг: Валуев готов к поединку с Кличко за 1,5 миллиона

Дон Кинг, промоутер Николая Валуева, признался, что готов принять финансовые условия Виталия Кличко, который предлагает за бой против российского супертяжеловеса 1,5 млн долларов. «Мы согласились на предложенный Виталием гонорар в размере полутора миллионов долларов. Поэтому мне не совсем понятны мотивы видео-обращения Виталия. У нас были небольшие разногласия только в одном пункте – касательно матча-реванша. Кличко-старший хотел в случае своего поражения от Валуева даже в матче-реванше иметь более высокий гонорар, нежели Коля. Но, повторюсь, мы готовы к поединку. А такие вот обращения Виталия только наводят на мысль, что украинец на самом деле не хочет этого боя. Я уверен, что Валуев побьет Кличко-старшего, а за ним и Кличко-младшего – если, конечно, Владимир согласиться принять вызов на бой от Николая», – цитирует Кинга «Блик».