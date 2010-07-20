Гвардиола: Я бы хотел, чтобы Чигринский остался в «Барселоне»

Главный тренер «Барселоны» Хосеп Гвардиола заявил, что хотел бы, чтобы защитник Дмитрий Чигринский остался в его команде. Как сообщалось ранее, Чигринский в начале июля перешёл в «Шахтёр» за ?15 млн. «Я бы хотел, чтобы Чигринский остался в «Барселоне». Однако наше руководство решило иначе, оно решило продать его и сделало это. Чигринский – очень талантливый футболист, который в будущем мог бы тать одним из основных игроков нашей команды. У него огромный потенциал, и я желаю ему всего самого лучшего», – приводит слова Гвардиолы Marca.