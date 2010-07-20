«Манчестер Юнайтед» не будет покупать новых игроков

Главный тренер английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон сказал, что он не видит необходимости в приобретениях новых игроков летом 2010 года. Фергюсон подчеркнул, что он доволен нынешним составом «МЮ». Об этом пишет британское издание The Daily Telegraph. Летом 2010 года «МЮ» приобрел только двух новичков - 20-летнего защитника Криса Смоллинга из лондонского «Фулхэма» и 22-летнего мексиканского форварда Хавьера Эрнандеса, выступавшего на родине за «Гвадалахару». На эти покупки «Манчестер Юнайтед» потратил 17 миллионов фунтов (20,1 миллиона евро). В то же время, наиболее активный на трансферном рынке английский клуб – «Манчестер Сити» - выложил за новых игроков уже 77 миллионов фунтов (91 миллион евро). Перед чемпионатом мира 2010 года «МЮ» также пытался купить нападающего испанской «Валенсии» Давида Вилью, но тот предпочел перейти в «Барселону».