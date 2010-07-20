Фабиано решил остаться в «Севилье»

Нападающий сборной Бразилии по футболу Луис Фабиано решил остаться в испанской «Севилье». Фабиано сказал, что им интересовались другие клубы, но до серьезных переговоров о переходе в другую команду дело не дошло, и теперь форвард намерен подписать с «Севильей» новый контракт. Об этом сообщает ESPN. Ранее СМИ сообщали, что Фабиано, забившим за сборную Бразилии три мяча на чемпионате мира 2010 года, интересуются английские «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити», а также итальянский «Милан». Фабиано подчеркнул, что он никогда не говорил о своем желании покинуть испанский клуб и выразил мнение, что «Севилья» входит в число сильнейших команд в Европе. Форвард сообщил, что его агент ведет переговоры с президентом "Севильи".