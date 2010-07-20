Хоккей. Ковальчук пописал с «Нью-Джерси Дэвилз»… 17-летний контракт

Лидер сборной России по хоккею Илья Ковальчук принял решение остаться в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), где будет выступать за клуб «Нью-Джерси Дэвилз» в течение следующих 17 лет. Как сообщило руководство клуба, достигнуто соглашение с 27-летним хоккеистом о подписании нового контракта до конца сезона 2026/27. По данным АР, речь идет о сумме в 102 миллиона долларов. Таким образом, ожидаемое возвращение Ковальчука в Континентальную хоккейную лигу не состоится. «Это был долгий изнурительный процесс, который длился чуть больше, чем я ожидал, - сказал агент спортсмена Джей Гроссман. - Но это уже неважно, ибо цель достигнута. Могу заверить вас, что он Ковальчук счастлив играть в «Нью Джерси Девилз». Средняя заработная плата хоккеиста составит 6 миллионов долларов, но будет разбита на неравные части. Ковальчук будет зарабатывать по 6 млн в течение двух первых сезонов, 11,5 млн за следующие пять, 10,5 млн. в сезоне 2017/18, 8,5 млн. 2018/19, 6,5 млн. в 2019/20, 3,5 млн. в 2020/21, 750 тысяч в следующем сезоне, и по 550 тысяч последние пять лет. Напомним, что Ковальчук стал свободным агентом 1 июля и вел переговоры с «Лос-Анджелес Кингз», «Нью-Йорк Айлендерз», «Нью-Джерси» и российским СКА (Санкт-Петербург). Россиянин перешел из «Атланты Трэшерз» в «Нью-Джерси» в феврале этого года и заканчивал сезон в составе "дьяволов". Тогда Ковальчук отклонил предложение «дятлов» о 12-летнем контракте на сумму 101 млн долларов. По данным СМИ, на выбор Ильи в пользу НХЛ повлияло мнение его семьи. Жена хоккеиста была категорически против его возвращения в Россию.