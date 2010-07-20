Суркис: При такой жаре играть нельзя. Мы не можем рисковать.

На вчерашнем заседании исполкома ФФУ была обсуждена, пожалуй, самая актуальная на сегодняшний день футбольная тема - проведение матчей в 40-градусную жару. Президент федерации Григорий Суркис пообещал в ближайшее время ситуацию урегулировать. «Надо определить, в какое время года вообще допустимо проводить матчи чемпионата, - заявил он - При такой температуре нельзя играть, мы не можем рисковать. К примеру, в России, несмотря на требования телеканалов, матчи перенесли на более позднее время. Это не критика в адрес премьер-лиги, а прежде всего забота о футболистах и публике…», - сказал Суркис.