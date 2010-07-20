Менеджер Поветкина намекает, что у Кличко особый вид душевного расстройства

Менеджер российского боксёра Александра Поветкина Владимир Хрюнов рассказал, почему его подопечный не смог явиться на пресс-конференцию, посвящённую его предстоящему бою с Владимиром Кличко, который должен будет состояться 11 сентября. «Вы знаете, в Америке жара, похуже чем в Москве, и видимо из-за повсеместно работающих кондиционеров Саша заработал себе воспаление носовых пазух. У нас есть все, подтверждающие это медицинские документы, которые будут представлены в IBF, чтобы они не решили, что боя не будет. Мы готовимся, сейчас я вылетаю в США, где обсудим с Сашей ситуацию с контрактом и планы на оставшийся период подготовки. Кстати, о подготовке, пусть Кличко делает большие глаза и спрашивает, почему у нас за 8 недель до боя уже идут спарринги – у нас своя система подготовки, именно так к последнему бою готовился Лебедев, это дало ему определенные преимущества. Из-за нашего отсутствия на пресс-конференции Кличко имел возможность говорить всё, что хочет? Да, в какой-то мере это был тактический промах, я должен был приехать, но не понимаю, почему не было никого от Sauerland Event. Но, знаете, профессор Виноградов описывал особый вид душевного расстройства, когда пациент разрисовывал фотографии членов Политбюро. Здесь, мне кажется, мы имеем дело с чем-то подобным. Бернд Бенте ведет себя как профессор пропаганды... А Владимир Кличко, – нужно отдавать себе отчет в том, что у него миллионы поклонников, какой пример он им подает. Сбиваться на оскорбление боксера и его команды – недопустимо. Есть ли у нас разногласия по контракту? К счастью, мы добились одной существенной уступки – Владимир Кличко согласен пройти допинг-контроль по правилам WADA. Но есть другие проблемы, например с перчатками, которые Владимиру делают на заказ. Про них уже в боксерских кругах ходят легенды, и мы настаиваем на стандартных, фабричных перчатках, у которых есть сертификат безопасности, которые сертифицированы местной федерацией и атлетическими комиссиями в США в том числе. До боя есть время – если перчатки такие, какими должны быть, пусть получают сертификаты. Кличко уже заявил, что в сентябрьском бою Поветкина может заменить Сэмюэл Питер, согласны ли мы сделать шаг в сторону? Только этого они и ждут. Нет, мы хотим драться. Особенно после вчерашнего – за это вообще-то в бубен бьют. А все эти видеообращения, картонные фигуры... Вон – посмотрите на Алексеева, один так себя уже вел, и что с ним стало», – приводит слова Хрюнова Pro-Box.ru.