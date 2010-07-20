Колесников: При подготовке к Евро-2012 Украина использует опыт ЮАР

Украина, готовящаяся совместно с Польшей к проведению чемпионата Европы по футболу в 2012 году, намерена использовать опыт ЮАР, которая в нынешнем году принимала футбольный мундиаль, заявил вице-премьер по вопросам Евро-2012 Борис Колесников. Украинская делегация во время проведения чемпионата мира по футболу, который закончился 11 июля, побывала в ЮАР, сообщает во вторник пресс-служба правящей на Украине Партии регионов. «В общем, мы увидели южноафриканский опыт, и, уверен, справимся у себя», – сказал Колесников. По словам украинского вице-премьера, организация чемпионата мира в ЮАР была на самом высоком уровне. Колесников считает, что инфраструктура ЮАР сегодня может «дать фору» не только Украине, но и любой стране Восточной Европы. Чемпионат Европы по футболу 2012 года пройдет в четырех польских и четырех украинских городах (от Украины участвуют Киев, Львов, Донецк и Харьков). На Украине наиболее серьезными проблемами являются стадионы (во Львове и в Киеве), аэропорты (прежде всего во Львове), а также транспортно-дорожная и гостиничная инфраструктура (во всех принимающих городах).