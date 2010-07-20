«Тоттенхэм» запретил вувузелы

«Тоттенхэм», за который выступает российский форвард Роман Павлюченко, стал первым клубом английской футбольной премьер-лиги, запретившим болельщикам использование вувузел - южноафриканских дудок, получивших популярность во время чемпионата мира 2010 года. Об этом сообщает BBC Sport. В своем заявлении клуб указывает, что шум, который производят вувузелы, может представлять риск для общественной безопасности, и поэтому после совещания с представителями полиции клуб решил установить этот запрет для зрителей на лондоском стадионе "Уайт Харт Лейн", где "Тоттенхэм" проводит домашние матчи. Ранее использование вувузел запретили своим болельщикам несколько клубов, выступающих в низших английских лигах - "Саутгемптон", "Ипсвич" и еще ряд команд. Во время ЧМ-2010, который проходил в ЮАР, болельщики использовали вувузелы на каждом матче, но игроки и зрители из других стран, а также телекомпании, транслирующие матчи, часто жаловались на неприятный звук этих музыкальных инструментов