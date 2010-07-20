Матчи чемпионата России перенесли из-за жары

Два матча чемпионата России по футболу, которые состоятся 24 и 25 июля, перенесены из-за аномально жаркой погоды. Начало матчей 14-го тура между казанским «Рубином» и московским «Динамо» (24 июля), а также между московским ЦСКА и нальчикским «Спартаком» (25 июля) перенесено с 16:00 на 21:00, сообщают официальные сайты «Динамо» и ЦСКА. В расписании на сайте Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) также указано, что упомянутые матчи начнутся в 21:00. "Рубин" и "Динамо" встретятся в Казани, а ЦСКА и "Спартак" из Нальчика - в подмосковных Химках, где проводят свои домашние матчи армейцы. Обе игры в прямом эфире планировал показать Первый канал. Как повлияет на трансляции перенос матчей, не уточняется. 17 и 18 июля Первый канал должен был транслировать в прямом эфире встречи между московским "Спартаком" и "Рубином" и между "Локомотивом" и "Аланией". Из-за жары матчи перенесли на позднее время, и они были показаны в записи (поздно вечером).