«Спортинг» готов взять Павлюченко

Нападающий сборной России по футболу Роман Павлюченко может этим летом сменить команду. Лиссабонский «Спортинг» готов взять форварда лондонского «Тоттенхэма» в аренду сроком на один год, утверждает газета «Спорт Экспресс» со ссылкой на португальское издание A Bola. Сообщается, что клубы уже достигли договоренности о переходе Павлюченко, осталось получить согласие самого футболиста. Сделка может быть завершена уже до конца нынешней недели. Обе команды в эти дни проводят турне по США. Роман Павлюченко перешел в «Тоттенхэм» в 2008 году и за два сезона провел 44 матча в чемпионате Англии, записав на свой счет 10 голов. Если россиянин примет предложение португальского клуба, то он станет одноклубником Марата Измайлова, который выступает за "Спортинг" с 2008 года.