Лев останется руководить сборной Германии еще 2 года

Наставник сборной Германии Йоахим Лев подпишет новый двухлетний контракт с Немецкой футбольной федерацией. Сегодня во второй половине дня состоится пресс-конференция, на которой об этом будет официально объявлено, передает «Спорт Экспресс». Таким образом, Лев намерен руководить Германией и на чемпионате Европы в Польше и Украине. Напомним, что под его руководством немцы завоевали бронзовые медали на прошедшем мундиале в ЮАР. В ходе ЧМ-2010 срок предыдущего соглашения Лева истек, однако он продолжал работать с командой.