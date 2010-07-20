Стадион в Днепропетровске назовут именем Сергея Перхуна

К 9-летию со дня смерти знаменитого днепропетровского голкипера Сергея Перхуна по инициативе спортивной общественности города и областной ассоциации спортивных журналистов будет построен стадион «Гвардия им. С.Перхуна», передает Террикон. Арена появится в Шляховке – малой родине футболиста, где уже существует комната его памяти. В ней школьниками собраны вырезки и фотографии, а также личные вещи легендарного голкипера. Тренер команды «Гвардия» Аркадий Шишкалов и председатель федерации футбола Красногвардейского района Анатолий Медведев решили реконструировать имеющееся в Шляховке футбольное поле, тем самым преобразовав его в стадион имени С.Перхуна. Также было решено в одном из помещений будущего стадиона Гвардия создать музей памяти вратаря. В честь вратаря будет проведен турнир молодых футболистов. Кроме того, на стадионе планируется проведение как турниров памяти Перхуна, так и Кубка журналистов Украины, а также других городских спортивных мероприятий. Как сообщается, уже ко Дню города планируется завершить первые работы. Напомним, что уроженец Днепропетровска и вратарь московского ЦСКА Сергей Перхун трагически погиб после столкновения с игроком соперника в матче чемпионата России против махачкалинского «Анжи».