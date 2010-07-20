Шахматы. Пономарев одержал победу на турнире в Дортмунде

Украинский гроссмейстер Руслан Пономарев одержал очередную победу на шахматном супертурнире в Дортмунде. Он победил лидировавшего перед этим туром азербайджанца Шахрияра Мамедьярова. Россиянин Владимир Крамник в 5-м туре добыл первую победу - белыми фигурами он одолел Аркадия Найдича (Германия). Еще в одной партии венгр Петер Леко белыми уступил вьетнамцу Ле Куанг Льему, передают Подробности. Турнирное положение: Пономарев - 3,5 очка; Мамедьяров, Ле Куанг Льем - по 3; Крамник - 2,5; Леко, Найдич - по 1,5.